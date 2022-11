La Corea del Sud blocca l’Uruguay: reti bianche a Doha

Alle 14 è andato in scena il primo match del girone H tra Uruguay e Corea del Sud. Gara equilibrata tra le due compagini che non hanno prevalso una sull'altra. Uno 0-0 tutto sommato giusto, con i coreani che, nonostante i pronostici, hanno messo in campo tutte le loro forze per non farsi mettere sotto da un avversario più forte sulla carta.