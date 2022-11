Lozano: “Argentina? Sfida stimolante, servirà attenzione. I match non durano più 90′”

"La sfida con la Polonia è stata complicata, è un'avversaria difficile. La squadra ha mostrato un volto diverso ma un grande gioco. Ora tocca all'Argentina, che è un'altra rivale ricca di grandi giocatori: mi piace affrontare calciatori forti come loro, domani avrò l'occasione di farlo. Sfidarli sarà stimolante, come ogni partita. Cercheremo di giocarla nel migliore dei modi. Qui ci sono giocatori di grande qualità, ho degli compagni di squadra. Speriamo di poter andare avanti, dipenderà solo da noi. Domani abbiamo un'occasione per riuscirci. Le partite durano più di 90 minuti, dobbiamo essere pazienti e giocare una partita molto intelligente. Domani sarà una partita diversa, entrambe le squadre hanno in gioco qualcosa di importante e sicuramente gli allenatori cercheranno di programmarla al meglio. Lui è un grande giocatore, ha tante qualità e lo ha dimostrato in campo. Abbiamo una grande squadra e dobbiamo dimostrarlo".