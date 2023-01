Mondiale, Messi non dimentica l’episodio: “Non mi piace quello che ho fatto”

Uno dei momenti più ricordati di questo Mondiale sarà il post-partita contro l'Olanda nei quarti di finale. La partita è finita ai calci di rigore e la tensione è stata massima, con diversi scontri sia in campo che fuori in conferenza stampa. I toni sono stati fin dai giorni precedenti al match molto accesi. "Non ci ho pensato a quello che ho detto ai microfoni post partita, è venuto fuori al momento. Sapevo tutto quello che avevano commentato prima della partita, quello che Van Gaal aveva detto su di noi. Anche alcuni dei miei compagni di squadra mi chiesero se avevo sentito quello che aveva detto. Non mi piace quello che ho fatto, così come non mi piace lasciare quell'immagine, ma sono cose che possono accadere".