Mondiali 2022, la FIFA valuta di cambiare la data dell’inizio della competizione

La FIFA sarebbe pronta a spostare la data di inizio della Coppa del Mondo un giorno prima in modo che la nazione ospitante, il Qatar, possa giocare per prima. Secondo The Athletic, che sottolinea come il Mondiale dovrebbe iniziare lunedì 21 novembre, con il Senegal che avrebbe giocato contro l’Olanda. Il Qatar vorrebbe giocare per primo, come ormai consuetudine per la nazione ospitante. La partita contro l’Ecuador quindi verrebbe spostata per domenica 20 novembre. Inizierà alle 19:00.