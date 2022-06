Mondiali 2022, l’Ecuador vicino all’esclusione: Cile in pole per il ripescaggio

Nell'ultimo periodo ha fatto tanto discutere la possibile esclusione dell' Ecuador dal Mondiale in Qatar. Il caso incriminato è legato all'impiego di Byron Castillo , il quale avrebbe falsificato i documenti di nascita. Il giocatore è stato schierato otto volte nel corso delle qualificazioni a Qatar 2022, dando un contributo importante alla sua nazionale, che ha chiuso quarta il girone. La FIFA ha aperto un'inchiesta sull'accaduto e a giorni potrebbe arrivare la clamorosa esclusione dalla competizione.

Secondo l'emittente messicana TV Azteca, la FIFA avrebbe già deciso per l'estromissione dell'Ecuador e che il suo posto verrà preso dal Cile, arrivato settimo nel girone di qualificazione, ma che ha affrontato due volte l'Ecuador con Castillo in campo, pareggiando il primo match e perdendo il secondo. Con i 6 punti che guadagnerebbe dall'invalidazione di queste due partite, la nazionale di Eduardo Berrizzo salirebbe a 25 punti, scavalcando Perù e Colombia, contro cui Castillo non ha mai giocato. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare tra un paio di giorni.