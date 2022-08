Mondiali 2030, candidatura di Argentina, Cile, Uruguay e Paraguay

E' ufficiale la candidatura di quattro Paesi sudamericani per ospitare la Coppa del Mondo 2030 , quella del centenario. Il progetto è stato presentato dal presidente della Conmebol, Alejandro Dominguez , il quale ha parlato dallo stadio ‘Centenario’ di Montevideo dove si tenne la prima finale della Coppa del Mondo, in cui l’ Uruguay vinse, battendo l’Argentina 4-2. Ora i due paesi si sono uniti ed insieme a loro anche i vicini Paraguay e Cile. Una candidatura congiunta di quattro paesi, Argentina , Cile , Uruguay e Paraguay , accompagnata dallo slogan 'Juntos 2030'.

L’idea di una candidatura sudamericana congiunta per il torneo 2030 è stata proposta per la prima volta da Uruguay e Argentina nel 2017 e due anni dopo erano stati stabiliti i quattro potenziali Paesi ospitanti, ma ci sono voluti altri cinque anni per rendere ufficiale la loro offerta. I dettagli del progetti non sono stati resi noti e saranno presentati nel maggio 2023 alla Fifa, che designerà il Paese o i Paesi ospitanti nel 2024. Il ministro dello Sport uruguaiano, Sebastian Bauza, ha detto solo che il progetto sarà articolato su 14 stadi perché a partire dal 2026, il numero dei partecipanti al Mondiale passerà a 48 squadre.