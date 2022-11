Mondiali, Eto’o si allena col Camerun prima del match con la Svizzera

Domani il Camerun farà il suo esordio nel Mondiale in Qatar. La nazionale africana affronterà la Svizzera domani mattina alle ore 11, nel match del girone, composto da Brasile, Serbia e appunto Svizzera. Nella vigilia della partita, Samuel Eto'o, presidente della federcalcio camerunense, è tornato in campo per allenarsi con la selezione allenata da Song.