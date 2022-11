Mondiali Qatar 2022, minacce contro i giocatori dell’Iran: i dettagli

L'Iran è stata una delle rivelazioni di questo Mondiale in Qatar. La nazionale del commissario tecnico Carlos Queiroz si giocherà nella serata di oggi la qualificazione agli ottavi di finale contro gli Stati Uniti. Oltre le questioni di campo, la selezione iraniana si è fatta notare anche per la protesta attuata nei confronti dello Stato, dopo non avere cantato l'inno nazionale.