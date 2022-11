Primo pareggio a reti bianche in Qatar: tra Danimarca e Tunisia termina 0-0

Alle 14:00 è andata in scena la sfida tra Danimarca e Tunisia del girone C. Si tratta del primo pareggio senza reti nella competizione. Occasioni da entrambi le parti, ma gli africani sono sembrati più determinati nell'ottenere un buon punto visti i pronostici della vigilia. Tunisia che ha lottato per tutti i 90 minuti, pressando a tutto campo i più tecnici avversari danesi, mettendoli seriamente in difficoltà e tenuti in vita dal portiere Kasper Schmeichel.