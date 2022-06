Qatar 2022, la Fifa respinge il ricorso del Cile: l’Ecuador andrà al Mondiale

La Fifa pone fine al tanto discusso caso dell' Ecuador e della possibile esclusione dal Mondiale in Qatar. Il Cile aveva esposto il ricorso legato all'impiego di Byron Castillo , il quale avrebbe falsificato i documenti di nascita. Il giocatore è stato schierato otto volte nel corso delle qualificazioni a Qatar 2022, dando un contributo importante alla sua nazionale, che ha chiuso quarta il girone. La Fifa, però, ha deciso a favore dell’Ecuador, che andrà quindi al Mondiale in Qatar, e archiviare il procedimento. Respinto quindi il ricorso del Cile, che potrà però ricorrere all'appello. Di seguito il comunicato ufficiale:

"La Commissione Disciplinare FIFA ha preso la sua decisione in relazione alla potenziale ineleggibilità del giocatore Byron David Castillo Segura in merito alla sua partecipazione a otto partite di qualificazione della squadra nazionale della Federcalcio ecuadoriana (FEF) alla competizione preliminare del Mondiale FIFA Coppa Qatar 2022. Dopo aver analizzato le argomentazioni di tutte le parti interessate e considerato tutti gli elementi portati dinanzi ad essa, la Commissione Disciplinare FIFA ha deciso di archiviare il procedimento avviato contro la FEF. Le conclusioni della commissione disciplinare sono state comunicate in data odierna alle parti interessate. In conformità con le disposizioni in materia del Codice Disciplinare FIFA, le parti hanno dieci giorni di tempo per richiedere una decisione motivata, che, se richiesta, sarebbe successivamente pubblicata su legal.fifa.com. La presente decisione resta oggetto di ricorso dinanzi al Comitato d’Appello della FIFA".