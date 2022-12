Son dopo l’eliminazione dal Mondiale: “Abbiamo fatto del nostro meglio, ci dispiace”

Son Heung-Min è stato uno dei trascinatori della Corea del Sud nel Mondiale in Qatar. La selezione asiatica è arrivata a giocarsi gli ottavi di finale contro il Brasile, passando un girone di ferro con avversari come Uruguay e Portogallo. Nella...

Son Heung-Min è stato uno dei trascinatori della Corea del Sud nel Mondiale in Qatar. La selezione asiatica è arrivata a giocarsi gli ottavi di finale contro il Brasile , passando un girone di ferro con avversari come Uruguay e Portogallo . Nella serata di ieri è finito il cammino dei coreani con una netta sconfitta per 4-1. Son ha parlato dopo la partita, esprimendo parole di dispiacere anche per le dimissioni dell'allenatore Paulo Bento . Queste le sue parole:

"Abbiamo fatto del nostro meglio ma è stata una partita estremamente difficile. Posso solo scusarmi con i tifosi perché non siamo stati all'altezza delle loro aspettative. Spero possano capire la nostra situazione. Paolo Bento? Molte persone avevano delle riserve sul suo arrivo, ma io non ho mai avuto dubbi sulle sue qualità. Non so come ringraziarlo, con lui abbiamo vissuto un periodo fantastico e ho imparato molto. Mi spiace molto che se ne vada".