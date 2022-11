Souness: “Messi e l’Argentina in finale del Mondiale è scritto nelle stelle”

La stanza in solitaria per trovare la giusta concentrazione, gli scarpini d'oro e la possibilità, quasi una certezza, che sia il suo ultimo Mondiale con l'Argentina. Lionel Messi si prepara a Qatar 2022 e lo fa nel modo migliore tanto che anche pareri esperti sono convinti che possa davver essere il suo anno. Addirittura c'è chi come Graeme Souness pensa che l'Albiceleste in finale sia un qualcosa di... scritto nelle stelle.