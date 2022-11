Van Dijk: “Fascia per LGBTQ? Un cartellino giallo non aiuta se sei un difensore”

Durante i Mondiali in Qatar sta facendo tanto discutere la decisione dell'organizzazione di ammonire i capitani che utilizzino la fascia a sostegno delle comunità LGBTQ+ . Inghilterra, Galles, Olanda e Germania erano tra le nazionali che volevano svolgere questa iniziativa, ma a seguito delle possibili sanzioni, hanno deciso di non utilizzare la fascia particolare. Di questa situazione ha parlato il capitano degli Oranje, Virgil Van Dijk . Queste le sue parole ai microfoni di Nos:

"Gioco in una posizione nella quale un cartellino giallo non ti aiuta. Sono un calciatore e voglio giocare questo tipo di competizioni. Ci sono persone che dicono che non abbiamo spina dorsale, ma non funziona così: noi vogliamo solo giocare a calcio. A me sarebbe piaciuto portare quella fascia, ma non a costo di un cartellino giallo".