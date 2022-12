Wenger: “Gironi dei Mondiali? Ha vinto chi ha pensato al calcio e non alla politica”

"Nazionali come Francia, Inghilterra e Brasile hanno pensato al calcio e hanno vinto la loro prima partita. Sono state mentalmente pronte e determinate a concentrarsi sulla competizione e non sulle manifestazioni politiche. Quando giochi un Mondiale, sai che non devi perdere la prima partita Ci sono squadre che hanno esperienza, e che hanno avuto risultati in tornei precedenti, come Francia, Inghilterra, Brasile, che qui hanno pensato al calcio e hanno vinto la loro prima partita. E sono state anche squadre mentalmente pronte e determinate a concentrarsi sulla competizione e non sulle manifestazioni politiche. Prossimo Mondiale? Non è ancora stata decisa la struttura del prossimo torneo. C'è l’opzione dei 16 gironi da tre squadre, ma anche quella dei 12 gruppi da quattro. Oppure si potrebbe dividere il ‘tabellone’ con due prime fasi distinte da 24 squadre l’una. La decisione finale spetterà al Consiglio Fifa del prossimo anno".