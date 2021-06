Montervino: “Mancini, Politano a casa scelta inspiegabile. Bernardeschi dopo pessima stagione…”

L'ex calciatore del Napoli boccia la scelta del ct azzurro

“Politano out dai convocati di Mancini non si può spiegare. Ha chiamato uno che ha fatto una stagione pessima quale è Bernardeschi, lasciando a casa Matteo - queste le parole di Francesco Montervino, direttore sportivo del Taranto ed ex storico capitano del Napoli, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio -. Raspadori, invece, credo sia stato inserito nella lista per sfruttare la sua voglia di sfondare, tipica di ogni esordiente. Spalletti? È uno degli allenatori più preparati in Italia ed in Europa, uomo con la U maiuscola, infatti alcune dichiarazioni su di lui mi fanno rabbrividire. Ha sempre vinto, o ci è andato molto vicino, ovunque sia andato, non capisco tutte queste critiche. Passando da Rino a Luciano acquisti esperienza e tecnica che Gattuso acquisirà nel tempo. Il toscano ha lottato per lo Scudetto con gente come Perrotta, Taddei, Mancini ed altri, contro la corazzata Inter di Mourinho. Accetta le linee guida della società, ma non è un aziendalista perché non si fa mettere i ‘ceci in bocca’ da nessuno. Non sarà una sorpresa se farà bene al Napoli, anzi, e non mi sorprenderei di vederlo continuare col 4231 impostato da Gattuso nella stagione appena conclusasi. Ho giocato per lui all’Ancona e sono certo che darà tanto, tantissimo al Napoli”.