MotoGP GP Assen, diretta e streaming: orario e dove vederlo

Si corre il Gran Premio della classe regina delle moto

Redazione ITASportPress

La MotoGP corre in Olanda dove sul circuito di Assen sarà ancora battaglia tra Fabio Quartararo, campione del mondo in carica e leader del mondiale, e Pecco Bagnaia che, con la sua Ducati, sta provando a rendergli la vita complicata nonostante il largo distacco in classifica. La qualifica ha visto l'italiano imporsi sul Diablo ma la gara potrebbe vedere anche altri protagonisti tra Martin, Miller e l'italiano Bezzecchi, ottimo quarto al sabato.

MotoGP GP Assen, orario e dove vederlo

Dopo la vittoria al Sachsenring, in Germania, è ora del MotoGP GP Assen, in Olanda. Undicesimo appuntamento del MotoMondiale in una pista in cui i piloti amano correre. Il tracciato è di 4.555 metri con 18 curve bellissime e rettilinei brevi. La sfida sarà ancora una volta tra Bagnaia, autore del pole position al sabato, e Quartararo, ma attenzione agli outsider tra Martin, Miller, Bezzecchi e anche Aleix Espargaro con Aprilia, vera rivelazione della stagione.

Il MotoGP GP Assen avrà inizio oggi, domenica 26 giugno 2022 alle ore 14. Per vedere il Gran Premio d’Olanda ad Assen ci saranno diverse modalità. Naturalmente in diretta su Sky Sport, ma anche in streaming su Now tv e Sky Go (ore 11 Moto3, ore 12.20 Moto2).

Per chi non potesse vedere la gara live alle 14, ci sarà la possibilità di vedere il GP ad Assen anche in differita. In questo caso bisognerà collegarsi alla tv su Tv8: alle 17.15 la MotoGp, alle 14.15 la Moto3 e alle 15.10 la Moto2.

In questo modo lo spettacolo della MotoGP sarà garantito per ogni necessità. Non resta che attendere i semafori verdi e godersi lo show delle moto.