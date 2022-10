MotoGP GP Australia: Bagnaia terzo sorride con Quartararo out. Vince Rins

Spettacolo in MotoGP dove in Australia vince la Suzuki di Alex Rins. Grande successo per la Casa di Hamamatsu che a fine anno dirà addio alla classe regina delle due ruote. Secondo posto per Marquez su Honda e terzo per Bagnaia che si gode il podio soprattutto grazie alla caduta del rivale nel Mondiale Quartararo che, ora, in classifica, si trova dietro di lui.