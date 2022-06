MotoGP GP Catalunya in diretta e streaming: orario e dove vederlo

Si parte alle 14

La gara di casa di diversi piloti spagnoli, specialmente dei i fratelli Espargaró, nati a Granollers, ad appena 6 chilometri dal circuito del Montmeló, potrà essere seguita in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGp, canale 208, su Sky Sport 1, canale 201. Per chi fosse abbonato Sky e preferisse la visione in streaming, potrà farlo su Sky Go. In alternativa la MotoGP potrà essere vista su NOW.