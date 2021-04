Mourinho esonerato, Kane e Son lo ringraziano: “Un piacere lavorare con te”

Kane e Son hanno ringraziato pubblicamente Josè Mourinho, esonerato dal Tottenham

Nel giorno in cui è stata creata la Superlega, Josè Mourinho è stato esonerato dal Tottenham, membro della nuova competizione. Pesano i risultati tutt’altro che soddisfacenti (Spurs 6° in classifica) sulla decisione del presidente Daniel Levy, che appare comunque sorprendente perché presa a pochi giorni dalla finale di Coppa di Lega contro il Manchester City, in programma domenica 25 aprile. Al posto dello Special One Ryan Mason dell’Under 23.

I MESSAGGI DI SON E KANE – Il suo carisma ha lasciato il segno in alcuni dei suoi ormai ex calciatori, tra cui Heung-Min Son e Harry Kane, che hanno salutato il portoghese su Instagram. “Non ho parole per descrivere come mi sento, è stato un piacere lavorare con te, mi dispiace che le cose non abbiano funzionato e sono veramente grato per il tempo che abbiamo passato insieme. Buona fortuna e ti auguro il meglio per il futuro”, questo il messaggio del sudcoreano, mentre l’attaccante inglese l’ha ringraziato, semplicemente, per tutto: “Grazie per tutto Boss. Un piacere aver lavorato insieme. Ti auguro il meglio per il tuo prossimo capitolo della vita”.