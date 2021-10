Mourinho: “Sono più allenatore oggi di 10-20 anni fa…”

Parla lo Special One

"Mi sento molto più allenatore oggi che 10 o 20 anni fa". Lo ha detto José Mourinho, mister della Roma, intervistato nei giorni scorsi da Esquire Italia. "Se un allenatore non migliora è perché ha perso passione e ha perso la mentalità di imparare ogni giorno. Non è un mestiere per cui è fondamentale l’età o la situazione fisica, al contrario dei calciatori. L’esperienza ti può solo migliorare. Io penso solo alla prossima partita. Tutti i match che hai giocato e i trofei che hai vinto, quelli sono in tasca e avrai tempo di guardarli quando hai smesso. Adesso voglio solo pensare alla prossima partita".