Moyes su Zouma: “Ha fatto un’azione diabolica. E’ un bravo ragazzo, lo aiuteremo”

Le parole dell'allenatore del West Ham

In casa West Ham tiene banco il caso di Kurt Zouma . Il difensore è stato il protagonista in negativo di un video in cui maltratta il suo gatto domestico. David Moyes , allenatore degli Hammers, ha però annunciato in conferenza stampa che il francese sarà presente per la sfida di campionato contro il Leicester . Ecco le sue parole:

"Sì, è disponibile per giocare contro il Leicester. Ci sono opinioni diverse ma noi, come club, abbiamo preso questa decisione e lo sosteniamo. Non credo che si possa fare di più di quello che si è già fatto: il West Ham lo ha multato con una sanzione massima. Sappiamo tutti che le sue azioni sono state terribili e diaboliche, ma abbiamo scelto di essere al suo fianco. Kurt è un bravo ragazzo, cercheremo di dargli tutto l'aiuto possibile. Come per i reati di guida in stato di ebbrezza, dovrà riabilitarsi e seguire lezioni sul rispetto degli animali. Faremo tutto il possibile per assicurarci che Kurt capisca il suo errore. L'episodio è terribile, siamo tutti d'accordo".