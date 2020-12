Giampiero Mughini non ha preso bene la sonora sconfitta subita dalla Juventus contro la Fiorentina. Il giornalista ha espresso i propri pensieri ai microfoni di Dagospia: “La Juventus con il ko di ieri è uscita dal giro dello scudetto, è capitato il solito arbitro da quattro soldi che non concede due rigoretti alla Juve che sta provando a pattare la partita. Cose che nel calcio succedono frequentemente e non meritano più di 30 secondi di attenzione” – conclude Mughini – .