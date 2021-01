Mutu: “L’Inter può battere la Juventus ma sarà dura. Pirlo farà bene anche da allenatore”

Adrian Mutu, ex attaccante di Juventus ed Inter ha parlato ai microfoni di Tuttojuve alla vigilia del big match di San Siro: “Penso che l’Inter potrebbe vincere questa sfida, ma sarà molto difficile. La Juventus è in piena corsa per il titolo e in questo momento non può permettersi una sconfitta. Tuttavia, per quanto ne so, hanno alcuni giocatori importanti che potrebbero non giocare. Ovviamente gli osservati speciali saranno Lukaku e Ronaldo. Pirlo? Fa strano vederlo allenatore, ma credo che riuscirà ad avere successo anche in questa nuova veste” – dichiara l’ex attaccante di Chelsea e Fiorentina – .