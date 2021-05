Nagelsmann e l’addio al Lipsia: cena con squadra e lacrime

Il tecnico passerà dal Lipsia al Bayern Monaco al termine della stagione

Inserito nell' elenco dei 50 migliori allenatori dell'anno , Julian Nagelsmann si prepara al cambio squadra. Dalla prossima stagione, il tecnico saluterà il Lipsia per passare al Bayern Monaco . Un addio non senza commozione, come ha spiegato il diretto interessato nell'ultima conferenza stampa prima della partita du Bundesliga contro l'Union Berlino.

LACRIME - Come spiegato dallo stesso Nagelsmann, nella notte di mercoledì è stata organizzata una cena con i giocatori e i dipendenti del Lipsia per salutarsi dopo due anni intensi e importanti che gli hanno permesso di conquistare la chiamata dei campioni bavaresi del Bayern Monaco. Una serata che ha avuto il suo culmine al momento del discorso del tecnico: "Qui ho vissuto un legame simile a quello che avevo all’Hoffenheim, sono stato due anni belli e dire addio non è mai facile", ha raccontato Nagelsmann. "Il primo anno non è stato molto facile, ma il secondo è stato quasi perfetto. Alla fine del mio intervento sono scese anche delle lacrime, ma credo che sia normale".