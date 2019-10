Nainggolan: “Conte era pazzo di me, peccato…”

In estate, Radja Nainggolan ha salutato l’Inter per tornare in prestito al Cagliari. Sulla separazione dai nerazzurri il belga è tornato nel corso di un’intervista a Dazn, nella quale ha sottolineato il suo rapporto con il tecnico Antonio Conte.

CONTE – “Mi sarebbe piaciuto essere allenato da lui: in un mese ne ho potuto apprezzare la sua determinazione e le sue idee. Era molto chiaro e diretto, dicendo apertamente quando una cosa non gli andava bene. Durante la preparazione mi ha chiamato a parte per dirmi che di me era malato e che mi voleva anche al Chelsea, ma che si trattava di una decisione presa dalla società e da lui condivisa. Me lo ha detto chiaro e tondo fin dal primo giorno e io apprezzo chi ti dice le cose in faccia”.