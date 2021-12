Nainggolan insultato dopo aver segnato alla sua ex squadra. Il belga: “Non lo accetto”

Le parole del belga dopo gli insulti ricevuti

Ieri è andato in scena il match tra le due squadre e l'ex Cagliari è andato in gol, segnando la rete decisiva per lo 0-1 finale. I tifosi avversari non hanno perdonato il giocatore e l'hanno insultato pesantemente. A fine partita Nainggolan ha chiarito la situazione: "Ho passato qui la mia infanzia. Se mi chiamano figlio di p*****a, quando ho perso mia madre dieci anni fa, non posso accettarlo. Ci vuole un po’ più di rispetto, ma per me è stata una motivazione in più. Oggi qualcuno sarebbe orgoglioso di me".