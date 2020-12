Nantes, Domenech: “Ranieri vecchio per allenare? Si è trattato di un malinteso”

I giornalisti francesi oggi durante la presentazione del nuovo allenatore del Nantes Raymond Domenech, hanno chiesto di giustificare la sua presenza in panchina a 68 anni quando nel 2017 aveva espresso il proprio dissenso sulla nomina di Claudio Ranieri, allora 66enne. L’ex ct della Francia ha detto: “E’ stato un vero malinteso ma ho risposto come presidente dell’Unecatef (sindacato assoallenatori transalpina ndr.). Ma il regolamento è sbagliato, non puoi vietare a chi ha più di 65 anni di allenare. Non mi sono opposto all’arrivo di Claudio Ranieri. Non abbiamo mai impedito che ciò accadesse”. Domenech, tentò di bloccare la nomina di Claudio Ranieri alla guida del Nantes, a giugno del 2017. Ranieri ha pure replicato all’ex c.t. dei Bleus: “Da lui non posso accettare ironia, magari lo ascolto se parla di teatro o di pullman”.