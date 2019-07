Napoli, altro che FaceApp… in ritiro Ancelotti e De Laurentiis giocano a briscola

A Dimaro il nuovo che avanza non è di moda. Nel ritiro del Napoli infatti si gioca a carte e non alla play station. Così questa sera il tecnico Carlo Ancelotti ha sfidato il presidente Aurelio De Laurentiis a briscola insieme a due amici. Una partita per rilassarsi dopo il lavoro del giorno in campo per il tecnico. Il presidente più social della Serie A per questa volta è tornato all’antico e non si è fatto prendere da quello che va per la maggiore ed è la moda del momento: FaceApp, l’applicazione che grazie all’intelligenza artificiale ti permettere di rielaborare il tuo viso e in un attimo ti ritrovi vecchio.