Napoli, arrivano brutte notizie: Koulibaly out un mese

Il difensore senegalese ha abbandonato il campo nel match di ieri contro il Sassuolo

Brutte notizie per Luciano Spalletti dopo il pareggio di ieri contro il Sassuolo. Koulibaly, Fabian Ruiz e Insigne sono usciti per infortunio nel corso della partita e nella giornata di oggi hanno svolto gli accertamenti. Come riportato sul sito ufficiale del Napoli, il difensore senegalese ha riportato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro e dovrà stare fuori almeno 4/5 settimane.