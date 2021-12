Napoli, brutto episodio per Ounas: rapinato da due ladri a Posillipo

Brutta avventura per l'attaccante del Napoli

A poche ore dal match contro il Milan, brutta avventura per il calciatore del Napoli Adam Ounas. Secondo il corriere.it, l'algerino è stato rapinato prima della partenza per la trasferta di Milano: i ladri lo avrebbero aspettato sotto la sua abitazione a Posillipo, al rientro dall'allenamento da Castelvolturno. I due, arrivati su uno scooter, avrebbero seguito Ounas sin dentro al garage per poi immobilizzarlo e costringerlo a consegnare loro soldi e gioielli: bottino ricco, con soldi in contanti più un orologio e una catenina dal valore di cinquemila euro.