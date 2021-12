Napoli, buone notizie per Spalletti: Insigne e Fabian Ruiz negativi al Covid

Buone notizie nel club azzurro

Buone notizie in casa Napoli. L'allenatore azzurro Luciano Spalletti può sorridere viste le negatività al Covid di due pilastri della squadra come il capitano Loreno Insigne e il centrocampista Fabian Ruiz. Nonostante l'attuale situazione traballante dell'attaccante, in trattativa col Toronto, potrebbe essere a disposizione per il prossimo impegno di campionato nel big match contro la Juventus giovedì 6 gennaio.