Napoli, colpo ad effetto per il dopo Gattuso: contatti con Spalletti

De Laurentiis pensa alla rivoluzione: Gattuso lascerà a fine stagione, contatti anche con Spalletti

Rino Gattuso pensa solo a portare il Napoli in Champions League , poi saluterà città e squadra. È questa la linea del presidente Aurelio De Laurentiis , il cui rapporto con l’ex Milan è tutt’altro che idilliaco, promesso sposo alla Fiorentina. Il prossimo anno si cambierà all’ombra del Vesuvio e non è da escludere che la rivoluzione possa coinvolgere anche l’area tecnica, con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli nel mirino.

IDEA SPALLETTI – Non solo giovani prospetti come Juric e Italiano, vecchie conoscenze come Sarri o Benitez, ma anche altre candidature di alto profilo. Come quella di Luciano Spalletti: stando a quanto riporta Calciomercato.com, il club partenopeo avrebbe avviato contatti serrati con l’ex Inter, nome ad effetto per la panchina del Napoli.