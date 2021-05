Napoli, De Laurentiis: “Bravo Gattuso e brava la squadra”

Un complimento sicuramente tardivo per il tecnico azzurro che lascerà a fine stagione

Il Napoli di Gattuso si conferma una pretendente forte per la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra azzurra dopo il pareggio contro il Cagliari al 90' di sette giorni fa, si è riscattata passando agevolmente contro lo Spezia in trasferta. "Bravo Gattuso, brava la squadra....Bravi i goleador Zielinski, Lozano e Osimehn" ha scritto Aurelio De Laurentiis sui social. Torna il classico tweet del presidente azzurro al termine del successo degli azzurri contro le Aquile. Un complimento che farà piacere al mister calabrese che però non tornerà indietro e a fine stagione andrà via magari lasciando in regalo la Champions.