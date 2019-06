Napoli, è fatta per James Rodriguez

L’allenatore Carlo Ancelotti alla fine è riuscito a convincere James Rodriguez ad accettare il Napoli e a far cadere la pista Juventus. Secondo quanto riporta Espn Colombia, di solito ben informato, l’ex del Bayern ha accettato il trasferimento in Campania come riporta il Twitter del famoso portale sudamericano. Rodriguez dunque andrà a rinforzare il reparto avanzato della squadra partenopea che farà leva sulla tecnica e la creatività del calciatore colombiano che arriverà con la formula del prestito dal Real Madrid.