Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Alle 18 scendono in campo Napoli e Fiorentina per il match di Coppa Italia valevole per gli ottavi di finale. Gli azzurri sono reduci dalla vittoria in campionato contro la Sampdoria, mentre i Viola devono riscattare la pesante sconfitta in trasferta contro il Torino. Luciano Spalletti si affida ancora a Petagna in attacco, con Politano, Mertens ed Elmas alle sue spalle. In difesa prima da titolare per Tuanzebe. Italiano schiera il tridente d'attacco formato da Nico Gonzalez, Vlahovic e Saponara. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori: