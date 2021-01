Napoli, Gattuso: “Abbiamo perso senza concedere niente alla Juventus”

Il mister del Napoli Gennaro Gattuso ha analizzato ai microfoni Rai il ko in Supercoppa italiana contro la Juventus: “Dispiace per i ragazzi ma non posso rimproverare niente alla mia squadra. Abbiamo dato tutto, la partita è stata poco bella tecnicamente e noi non abbiamo concesso praticamente niente alla Juventus. Verosimilmente abbiamo concesso di più a loro nella finale di Coppa Italia di 7 mesi fa, le due partite sono molto simili tra loro. Stasera il campo non era in condizioni perfette, abbiamo dovuto cambiare qualcosa nel modo di giocare, ma non è una scusa. L’errore di Insigne? Abbiamo perso tutti insieme, non è colpa sua”.