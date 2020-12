Napoli, Gattuso: “Stiamo crescendo, proseguiamo su questa strada. Ma il risultato è bugiardo…”

Gattuso commenta la vittoria di Crotone: “Le partite sono tutte difficili, voglio fare i complimenti alla squadra perchè abbiamo sofferto – spiega il tecnico del Napoli a Sky Sport – , il Crotone ci ha messo in difficoltà. Credo che il risultato sia bugiardo, ma tutte le gare sono toste. Venerdì siamo tornati alle sei di mattina, non è stata una preparazione facile, adesso dobbiamo continuare su questa strada”. Poi sull’Europa: “Giovedì ci giochiamo il primo obiettivo stagionale, sarà una gara complicata contro una squadra forte”.

Sul prototipo di squadra Ringhio è chiaro: “Se ho dei giocatori che mi somigliano non andranno in campo, la mia idea di calcio è diversa dal giocatore che ero io, con questo tipo di gioco avrei fatto tanta panchina. Sono orgoglioso di quello che ho fatto in carriera ma adesso il calcio è cambiato, si palleggia di più e si ricerca la superiorità numerica”. Poi su Ibrahimovic: “Non è un caso che a quarant’anni sia ancora così in forma, è un calciatore molto esigente ed era capace di spaccare tutto in due minuti se la partita non andava”.