Napoli, Giuntoli: “Kvaratskhelia lo seguiamo da tempo. Su Belotti e Traorè…”

Le parole del direttore sportivo

"Kvaratskhelia è un calciatore che seguiamo da tempo, cercheremo di fare il massimo per portarlo a Napoli. Manca ancora un po’ di tempo, nel mercato devono sempre maturare le cose e speriamo maturino nel verso giusto. È uno dei primi della nostra lista, ha parametri fisici, mentali, economici e tecnici per giocare a Napoli. Andrea è un grande attaccante, ma avendo Osimhen, Mertens e Petagna non pensiamo a fare nulla in attacca. Poi non so cosa accadrà a giugno. Traoré piace a tutte le squadre di grande livello, ma non possiamo pensarci ora: avremo modo e tempo per farlo. Dopo due anni di covid dobbiamo fare attenzione al bilancio per poi costruire al meglio la squadra".