Napoli, il nuovo sponsor tecnico non c’è e le maglie in autoproduzione

Il Napoli intanto è alla ricerca del terzo sponsor: dopo aver confermato Lete e Msc si è concluso dopo 5 anni il rapporto con Kimbo e al momento sono in corso trattative con altre aziende del settore caffè.

Il Napoli la prossima stagione non avrà uno sponsor tecnico sulle maglie. Il patron Aurelio De Laurentiis, sta portando avanti il progetto di marketing e merchandising che lo porterà ad auto produrre le maglie da gioco della sua squadra. Un progetto che con ogni probabilità il presidente annuncerà nella conferenza stampa di mercoledì, dopo sei mesi di silenzi, sussurri e cinguettii che non hanno giovato alla causa del Napoli, risultati alla mano. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il presidente non ha trovato un accordo per il rinnovo del contratto con lo sponsor tecnico Kappa e probabilmente non ha nemmeno cercato soluzioni classiche alternative, convinto che il club abbia la forza di autoprodurre il materiale (con la collaborazione di una ditta tessile) sui disegni già commissionati ad Armani, la distribuzione sarà affidata a Valentina De Laurentiis, figlia del patron. Questo significa che il club riserverà per sé marketing e merchandising, evitando troppi passaggi e garantendosi – almeno nelle aspettative – maggiori introiti. Una nuova strategia di De Laurentiis che tra i club di prima fascia è sicuramente quello che non ha accusato il colpo della pandemia e degli stadi vuoti.