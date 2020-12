Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, parla a margine della presentazione del calendario del club: “La società ha scelto di mandarci in ritiro ma non si tratta di una punizione per il ko con la Lazio, è piuttosto una soluzione per rimanere maggiormente concentrati. Io che ero a casa per la squalifica sono stato peggio dei miei compagni, la decisione di andare in ritiro è stata presa tutti insieme, avremmo dovuto andarci domani ma un giorno in più ci aiuterà”.