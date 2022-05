Napoli, Koulibaly: “Dopo il primo anno non mi aspettavo di rimanere cosi tanto”

Le parole del difensore senegalese

Kalidou Koulibaly è ormai da anni uno dei pilastri del Napoli . Il difensore è arrivato nel lontano 2014, quando sulla panchina degli azzurri sedeva Rafa Benitez . La prima stagione del senegalese in Italia non è stata facile, ma dopo gli anni di ambientamento è diventato uno dei centrali di difesa più forti del panorama mondiale. In un'intervista alla rivista francese Onze Mondial, il giocatore azzurro ha espresso tutto il suo amore per la città partenopea e ha inoltre parlato della sua prima stagione con la maglia azzurra. Queste le sue parole:

PRIMO ANNO - "La mia prima stagione è stata difficile e stavo per andarmene. In tanti non si sarebbero mai immaginati che avrei potuto raggiungere il livello di oggi. Onestamente, non mi sarei mai immaginato che sarei rimasto a Napoli per otto anni, soprattutto per le offerte che ho ricevuto. Credevo che la società mi avrebbe venduto, accettandole. Invece non l'hanno fatto e hanno deciso di tenermi. Restare otto anni in un club è gratificante. In pochi ci sono riusciti in carriera. Voglio vincere titoli. È desolante non averne vinti neanche uno con il Napoli, ma non mi voglio arrendere, ce la faremo".