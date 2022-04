Napoli, Koulibaly: “Vorrei diventare cittadino onorario. Scudetto? Sarà dura”

Le parole del difensore azzurro

Kalidou Koulibaly ha rilasciato un'intervista a Radio Kiss Kiss in cui ha parlato del suo amore per la città di Napoli, della delicata trasferta contro l' Atalanta e della lotta scudetto. Queste le parole del difensore azzurro:

"Sarebbe un bellissimo riconoscimento diventare cittadino onorario. Ci tengo tanto a Napoli, alla città, alla gente, all’ambiente e ai tifosi. Mi sento napoletano e sono attaccatissimo a questa terra. Amo Napoli e vorrei condividere tante gioie con i napoletani. Il calciatore passa ma l’uomo resta e io vorrei restare per sempre nel cuore dei napoletani. A Bergamo sarà una sfida difficilissima, li abbiamo sempre sofferti. L’Atalanta è una grande squadra però anche noi siamo all’altezza e dobbiamo dimostrare che siamo un gran gruppo. Scudetto? Sarà molto dura, ma noi ci saremo perché ripeto che abbiamo un sogno nel cuore come quello di tutti i tifosi azzurri nel Mondo. Con Spalletti il rapporto è stupendo. Appena è arrivato mi sono messo a sua completa disposizione, lui mi ha insegnato tanto e sto dando tutto me stesso per soddisfarlo".