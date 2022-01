Napoli, la Asl autorizza la trasferta per Torino: gli azzurri scenderanno in campo

La decisione della Asl di Napoli

Nonostante le numerose positività al Covid in casa Napoli, la Asl ha autorizzato la trasferta di Torino per il big match di domani contro la Juventus. Gli azzurri devono fare i conti con diversi casi: l'allenatore Luciano Spalletti, i giocatori Alex Meret, Kevin Malcuit, Mario Rui, Victor Osimhen, Hirving Lozano e un membro dello staff non prenderanno parte alla sfida contro i bianconeri. Ecco il comunicato dell'Asl: