Napoli, la posizione su Kvaratskhelia: “Nessun rinnovo, scade tra 4 anni”

Nella giornata di martedì 5 settembre, il Napolidi Aurelio De Laurentiis ha categoricamente smentito le presunte trattative per il rinnovo di contratto di Kvaratskhelia. Come spiegato dal club azzurro, "nessuno in società ha mai parlato del prolungamento di contratto del calciatore georgiano". Nello specifico, prosegue la nota: "Non lo hanno fatto né Mauro Meluso, né Maurizio Micheli, né Aurelio De Laurentiis, né Andrea Chiavelli. Il contratto di Kvaratskhelia scade tra 4 anni" - ha sottolineato il Napoli. Smentite totali dunque, con Kvaratskhelia che - dopo una prima stagione da protagonista in Italia - adesso punta a ritrovare al più presto la migliore condizioni possibile.