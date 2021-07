Napoli, Masiello: “De Laurentiis, cedi Fabian Ruiz ma non Insigne”

L'ex calciatore azzurro ha detto la sua anche su Spalletti

“Il Napoli sulla carta è più forte del Venezia, ma il calcio è strano. L’entusiasmo della neopromossa e dei calciatori che non hanno mai calcato i campi della Serie A, può creare le giuste motivazioni per mettere in difficoltà gli azzurri - queste le parole di Salvatore Masiello, ex calciatore, fra le tante, di Venezia e Genoa, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, su 1 Station Radio -. Prossima Serie A? Ogni anno il campionato italiano diventa sempre più una sorpresa. Vorrei rivedere il Napoli ad altissimi livelli, al vertice della classifica. Cosa è mancato agli azzurri? La società partenopea deve fare una scelta, deve capire se vuole vincere realmente. L’Inter, ad esempio, ha preso il miglior allenatore in quel momento in Italia, gli ha messo a disposizione un budget importante per il mercato ed hanno vinto. Quando prendi un tecnico di vertice, sai che la piazza è tranquilla, poi le annate negative capitano".