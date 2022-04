Napoli, Meret: “Le lacrime di Insigne non sono una resa. Si può ancora sognare”

Le parole dell'estremo difensore azzurro

"L'umore deve essere per forza positivo: il discorso scudetto si è complicato, ma dobbiamo essere professionisti fino all'ultima gara. Le lacrime di Insigne non sono una resa, ma il dispiacere per i punti persi. Non possiamo mollare ora. Andremo ad Empoli con la voglia di tutte le domeniche. Abbiamo perso punti importanti con Fiorentina e Roma, ma non ci possiamo abbattere. Metteremo in campo tutte le energie che ci restano perché si può ancora sognare. Dobbiamo dare tutto per questa maglia, è importante per noi e per la città, continueremo a lottare. Il gol della Macedonia l'ho visto in tv e mi ha fatto ancora più male. È stata una doccia fredda per la Nazionale e per tutto il Paese. Dovevamo qualificarci prima, anche perché venivamo da un grande risultato come l'Europeo vinto. Ormai indietro non possiamo tornarci, dobbiamo pensare a giugno e alle prossime partite".