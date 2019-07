Napoli, Mertens: “Con James Rodriguez possiamo puntare più in alto. Voglio battere Maradona…”

“Io darei tutto per vincere lo scudetto con il Napoli, e pur sapendo che per i tifosi il secondo posto non basta, per noi e’ comunque un trofeo, perche’ abbiamo fatto tutto il possibile e dobbiamo esserne fieri”. Cosi’ Dries Mertens, attaccante del Napoli, rispondendo alle domande dei tifosi, nell’incontro in piazza a Dimaro, sede del ritiro della squadra di Carlo Ancelotti. Il belga poi su James Rodriguez ha detto: “Dobbiamo puntare sempre ad un livello più alto, James sarebbe il benvenuto!”.

FUTURO – “Già giocare per il Napoli è un sogno, ma battere il record di Maradona già sarebbe un sogno, fare più gol ancora di più! Voglio firmare e restare per battere altri record e fare di più”.

GOL – Il belga parla del gol più bello: “Ce ne sono tanti, visto che c’è Manolas qua dico quello contro la Roma. Hanno detto che sono andato a pisciare sulla bandierina ma non è vero, l’esultanza è perchè io amo i cani”.