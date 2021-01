Napoli, Mertens: “Domani sarà una gara speciale. Servirà il 110 % per portare a casa la coppa”

L’attaccante del Napoli Dries Mertens è intervenuto ai microfoni Rai alla vigilia della supercoppa italiana contro la Juventus: “Domani è una gara speciale, in una partita secca abbiamo la possibilità di portare a casa un trofeo. Juventus non al top? Non c’entra niente, dobbiamo dare il 110 % se vogliamo portare a Napoli la coppa. Il pranzo con Gattuso? Abbiamo parlato, c’è stato divertimento, ci ha fatto bene e ha ridato tranquillità alla squadra. Tutti i calciatori arrivati qui vedono che questo gruppo era unito già da prima, il mister e lo staff hanno giocato a calcio e ci capiscono”.