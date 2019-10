Napoli, Mertens: “Non so se rinnoverò. Futuro in Belgio? Non credo…”

Dopo le prime parole arrivate nelle scorse ore, ecco altre importanti dichiarazioni di Dries Mertens, attaccante del Napoli, rilasciate a Voetbal Sport/magazine. Il belga è tornato a parlare del proprio presente e, soprattutto, del futuro in vista delle prossime sfide di Champions League e campionato ma anche in ottica rinnovo.

FUTURO INCERTO – Parla chiaro il classe ’87 sul proprio futuro: “Anderlecht? Non penso chiuderò la mia carriera in Belgio. Non so ancora quale sarà il mio futuro, il mio obiettivo, al momento è quello di fare una buonissima stagione con il Napoli. Vedremo poi come andranno le cose. Manca ancora diverso tempo al termine della stagione. Qui al Napoli ho ancora sette mesi di contratto, non so dove giocherò la prossima stagione. Al termine di quest’anno valuterò se rinnovare il mio contratto con il club o meno. Adesso è ancora presto, non mi sento di escludere nulla…”, ha detto Mertens.