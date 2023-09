Napoli, Osimhen: “Nominato per il Pallone d’Oro? Un sogno d’infanzia”

Presente nell'elenco dei candidati alla vittoria finale del Pallone d'Oro 2023,Victor Osimhen racconta tutte le proprie emozioni del momento. Intervistato dal canale Football Fans Tribe, l'attaccante nigeriano del Napoliha spiegato: "E' bello essere tra i candidati, per me è un grande traguardo perché il Pallone d'Oro era il mio sogno d'infanzia". Poi, ha concluso Victor Osimhen: "Essere lassù, tra i migliori, per me è una sensazione bellissima e ringrazio chi mi ha supportato. Questo però è solo l'inizio, continuerò a lavorare duro per realizzare tutti i miei sogni" - promette il numero 9 del Napolidi Rudi Garcia.